Скандал с подлодками: США предупреждали Францию о партнерстве с Австралией

В Белом доме прокомментировали скандал со срывом контракта между Францией и Австралией о поставке подводных лодок, сообщает Новое время.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Париж заранее проинформировали о создании нового партнерства США, Великобритании и Австралии (AUKUS).

"Мы тесно взаимодействуем и взаимодействовали перед этим объявлением с представителями руководства во Франции… Они заранее знали об объявлении" , — отметила она.

Ранее США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового блока против Китая под названием AUKUS. США и Британия в рамках этого пакта пообещали помочь Австралии создать собственный атомный подводный флот. В результате Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставке ей французских субмарин с обычным двигателем.

После этого Франция обрушилась с критикой на США и Австралию. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение "ударом в спину". По его словам, президент США Джо Байден действует в стиле своего предшественника Дональда Трампа.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли назвала эту ситуацию "очень плохой новостью для приверженности данным обещаниям" и ужасным решением в сфере международной политики.