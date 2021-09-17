Азербайджан подаст встречный иск против Армении в суд ООН

Азербайджан подаст в Международный суд ООН иск против Армении за нарушения Ереваном Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщает Корреспондент.

"В ближайшие дни, в дополнение к судебному разбирательству, инициированному Азербайджаном против Армении в ЕСПЧ в январе этого года, Азербайджан возбудит судебное дело с целью привлечь Армению к ответственности за систематические нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД)" , – сказала руководитель управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, с тех пор как Азербайджан положил конец незаконной оккупации части своих территорий со стороны Армении, Баку тщательно документирует и собирает доказательства грубых нарушений прав человека в отношении азербайджанцев.

"Это включает в себя факты преследования азербайджанцев со стороны Армении с целью изгнания, пыток, убийств и жестокого обращения с азербайджанцами на основании их этнического происхождения" , – пояснила она.

Представитель МИД отметила, что более миллиона азербайджанцев были насильственно изгнаны из своих домов в результате агрессии Армении. "Были полностью сравнены с землей целые города Азербайджана" , – констатировала она.

"С момента подписания Трехстороннего заявления Армения продолжала нарушать МКЛРД, препятствуя возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома путем минирования бывших оккупированных территорий и отказываясь предоставить Азербайджану карты минных полей" , – добавила представитель МИД Азербайджана.

Абдуллаева подчеркнула, что Азербайджан не потерпит грубых нарушений Арменией положений МКЛРД и будет добиваться справедливости в соответствии с международным правом.

Ранее стало известно, что Армения инициировала судебное разбирательство против Азербайджана в Международном суде ООН на основании Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.