В Раде передумали лишать ряд "фопов" упрощенной системы

Вчера, 16 сентября, во время заседания финансового комитета Верховной Рады, с рассмотрения была снята скандальная правка 9404 к "ресурсному" законопроекту №5600. В случае ее принятия, на едином налоге не сможет находиться целый ряд мелких предпринимателей, сообщает UBR.

Как рассказали участники заседания, председатель налогового комитета Данил Гетманцев пообещал, что правка будет убрана из законопроекта. В понедельник, 20 сентября, проведут голосование по снятию этого пункта.

В первую очередь правка коснулась бы сфер оптовой и розничной торговли и, по прогнозам экс-главы Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной, "выбила" бы с упрощенной системы налогообложения по меньшей мере 400 тыс. предпринимателей-единщиков.

Выжить мелким предпринимателям в таком случае было бы крайне сложно, и они поголовно закрывались бы, ушли в тень или эмигрировали. А бюджет недосчитался бы порядка 10 млрд грн налоговых поступлений от бизнеса.