"Холостячка" со Златой Огневич: кто покинет шоу в первом выпуске

"Холостячка" со Златой Огневич: кто покинет шоу в первом выпуске

В пятницу, 17 сентября, в 19:00 стартует новый сезон шоу "Холостячка". Его главная героиня - Злата Огневич, сообщает УНИАН.

Где смотреть шоу "Холостячка" 17.09.2021

Первый выпуск 2 сезона самого романтичного проекта страны "Холостячка" вы можете посмотреть на канале СТБ.

Что уже известно о 1 выпуске шоу "Холостячка-2"

В 1 выпуске "Холостячки" со Златой Огневич зрители узнают:

  • кто станет претендентами на сердце Златы;
  • как мужчины будут удивлять певицу;
  • почему на вечеринку приедет полиция;
  • кто покорит "холостячку" с первого взгляда;
  • и главное: кто получит бутоньерки на первой церемонии.

К "холостячке" приедут мужчины из разных уголков мира. Рекордсмен США по дайвингу даже откажется от международных соревнований ради Златы, а предприниматель украинского происхождения Винченцо из Лондона вернется в Украину по ее сердце.

Участие Огневич в шоу и конкурсах

В 2012 году Злата победила в нацотборе на Евровидение с песней "Gravity". В мае 2013 года она представила Украину на 58-м песенном конкурсе в Мальме, где она заняла третье место.

Злата была участницей шоу "Танцы со звездами" в 2018 году, ее партнером был Дмитрий Жук. Уже на втором эфире, согласно результатам голосования, пара покинула шоу.

Артистка также участвовала в шоу "Голос страны-8". Она попала в команду Потапа и из подопечной стала его звездной советницей.

Злата Огневич: личная жизнь

О личной жизни Огневич предпочитает не рассказывать, поэтому по этой теме она не многословна. Известно, что более года она свободна. Предыдущие отношения были тяжелыми, она болезненно переживала расставание.

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