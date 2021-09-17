Ляшко объяснил, почему растет заболеваемость COVID-19

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал, что рост количества новых зараженных коронавирусом (COVID-19) был прогнозируемым. С его слов, страна вошла в эпидемиологический сезон заболевания ОРВИ, сообщает Обозреватель.

Об этом глава Минздрава сообщил в эфире "24 канала". Ляшко заверил, что в Украине готовы к новым больным.

"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и прогнозируемо у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться" , – пояснил Ляшко.

Министр добавил, что среди причин увеличения роста новых больных COVID-19 это температурные условия и то, что осенью вирус быстрее распространяется между людьми. Также этому способствует начало учебного года.