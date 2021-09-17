В ГБР назвали регионы, где берут больше всего взяток

За 8 месяцев 2021 года Государственное бюро расследований (ГБР) задокументировало получение неправомерной выгоды должностными лицами на общую сумму 20,8 млн гривен. Наибольшая сумма задокументирована в Киеве.

Об этом сообщает ГБР.

За указанный период наибольшая сумма неправомерной выгоды задокументирована в Киеве - 8,8 млн гривен, Харьковской области - 1,8 млн гривен, Киевской области - 1,7 млн гривен, Одесской области - 1,4 млн гривен, Тернопольской области - 1,1 млн гривен.

Общий размер убытков составляет 167 млн ​​грн. Также арестовано имущество на сумму 365 млн грн.

Крупнейшие суммы убытков по уголовным производствам, направленным в суд, задокументировали в Киеве - более 77 млн ​​грн, в Одесской области - свыше 27 млн ​​грн и на Виннитчине - почти 20 млн грн.

Сообщение о подозрении в совершении коррупционных уголовных преступлений получили 482 человека. В том числе за принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды - 282 человека.