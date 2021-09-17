В Украине заметили первые электрокроссоверы Skoda

Новый электрический кроссовер Skoda Enyaq iV уже добрался до Украины, сообщает АвтоПортал.

Сразу две таких машины засняли на одной из парковок Киева. У них разные цвета (серый и белый экземпляры), но почти одинаковые номера.

Кто привез первые Энияки в Украину, неизвестно. Официально автомобиль пока не был заявлен на нашем рынке, поэтому не исключено, что доставил их один из «серых» дилеров.

Интересная деталь – с недавних пор электромобилям в Украине выдают специальные зеленые номера, однако на Эниякаях обычные госзнаки. Так, или иначе, но перед нами точно не фотошоп – сайт нашел оба кроссовера в базе мобильного приложения «Авто Номера». Там же указано, что автомобили 2021 года выпуска. Напомним, Энияк отправился на конвейер осенью 2020 года.

Пока что купить Skoda Enyaq iV официально можно только в Европе. Автомобиль доступен в четырех версиях: iV60, iV80, iV80X, iV Sportline 80; позднее также появится базовый iV50 и «заряженный» iV RS. Мощность кроссовера варьируется от 148 до 204 л.с. у заднеприводных модификаций и от 265 и 306 л.с. у полноприводных вариантов. Разгон до «сотни» составляет 11,3 – 6,2 сек, запас хода – 330 – 420 км (три батареи на выбор – емкостью 52, 58 и 77 кВтч).

Цена Skoda Enyaq iV в Чехии стартует от 43 тысяч евро.