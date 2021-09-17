Следствие еще не установило, был ли Трухин за рулем во время ДТП

Следствие в деле по факту ДТП с участием народного депутата Александра Трухина (фракция "Слуга народа") пока еще не получило информацию, которая бы помогла установить, кто был за рулем автомобиля во время происшествия, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев.

Он рассказал, что после получения материалов от Нацполиции ГБР назначило несколько важных экспертиз по делу.

"Мы очень ждем эти результаты, а после этого будем принимать решение относительно процессуального статуса каждого лица, которое находилось в транспортном средстве" , – заявил Сухачев.

При этом и.о. директора ГБР отметил: "Уже установлены все участники того события" .

Отвечая на вопрос о том, установлено ли, кто находился непосредственно за рулем автомобиля, Сухачев сказал:

"Нет, мы не установили, кто был за рулем, потому что не получили материалы с камер видеонаблюдения".

И.о. директора ГБР пояснил, что был проведен анализ всех записей видеокамер, которые установлены по дороге от Полтавы до Киева, но на участке автомагистрали "Борисполь-Киев" проводился ремонт, и камеры были демонтированы.

"Но есть информация, что существует такое видео, и мы имеющимися каналами коммуникации призвали всех граждан Украины предоставить нам дополнительную информацию, помочь следствию. К сожалению, пока еще ничего не получили" , - подчеркнул Сухачев.

Он заверил, что ГБР предпринимает все меры для полного и объективного расследования дела.