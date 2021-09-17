Яна Клочкова переплыла Днепр за шесть минут

На преодоление дистанции примерно в 500 метров у нашей "золотой рыбки" ушло около 6 минут, сообщает УНИАН.

Четырехкратная украинская олимпийская чемпионка Яна Клочкова переплыла Днепр с правого берега на левый в компании энтузиастов, звезд и партнеров из нацсборной времен ее выступлений.

Так спортсменка отметила годовщину своей победы на Олимпийских играх в Сиднее-2000. Об этом сообщил журналист Руслан Свирин на своей странице в Facebook﻿.

"От берега до берега метров 500, Яна преодолела их минут за шесть... Течение в районе речного вокзала было несильным, температура воды +16. Немного прохладно, хоть Яна плыла без гидрокостюма", - написал он.
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© фото facebook.com/artsurin

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© фото facebook.com/artsurin

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© фото facebook.com/artsurin

Чем известна Яна Клочкова

  • Яна Клочкова - украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка на дистанциях 200 и 400 метров, серебряный призер - 800 метров. Принесла Украине самое большое количество золотых олимпийских медалей.
  • Спортсменка тренировалась у Нины и Александра Кожухов.
  • В марте 2009 года на специально созванной пресс-конференции Яна Клочкова объявила об окончании любительской спортивной карьеры.
  • Член президиума федерации плавания Украины.
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