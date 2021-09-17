Буковель: элитный курорт или доступное место для семейного отдыха

Буковель имеет репутацию дорогостоящего элитного курорта, куда далеко не все могут позволить себе поехать. Однако это не совсем так. Разберемся в нюансах, и, возможно, вы решите провести ближайший отпуск именно в Карпатах, сообщает WomanEL.

Дорого или нет?

У каждого человека свое понятие недорогого отпуска, поэтому каждый сможет определиться с этим вопросом самостоятельно. Рассмотрим лишь несколько примеров. Пик сезона в Буковеле приходится на зимние и летние месяцы. В этот период растет основная статья отпускных расходов — проживание. Но даже в высокий сезон приехать сюда можно выгодно в сравнении с другими вариантами. Зимой номера в Буковеле стоят намного дешевле, чем на зарубежных лыжных курортах. Поездка на склоны Турции, Грузии или любой европейской страны обойдется заметно дороже.

В последние годы туристическая инфраструктура Карпат развивается особенно активно. Летом это направление выбирает все больше людей, которые раньше ездили на море. Разве можно устоять перед возможностью отдохнуть среди прохлады вековых лесов, попробовать местную минеральную воду и насладиться хрустально чистым воздухом, напоенным ароматом дикой природы?

Кроме того, по сравнению с морским побережьем Буковель выигрывает по стоимости проживания и разнообразию развлечений. Здесь можно покататься на лошадях, велосипедах, зип-лайне, устроить сафари на внедорожниках или квадроциклах, заняться дайвингом, вейкбордингом, рафтингом, арендовать гидроцикл или водные лыжи. Также любители активного отдыха могут отправиться в короткий пеший поход или даже покорить вершину самой высокой горы Украины. Предпочитаете более спокойный досуг? В Буковеле можно вдоволь порыбачить, поплавать в бассейне или горном озере, покататься на подъемниках или отправиться на СПА-процедуры. Это далеко не полный список вариантов отдыха!

Все это делает отпуск в Буковеле интересным, захватывающим, запоминающимся. Из такого путешествия вы вернетесь действительно бодрым, отдохнувшим человеком, набравшись сил и гуцульского здоровья!

Когда дешевле всего?

Если вы подыскиваете самый недорогой вариант карпатского отдыха, обратите внимание на осенние и весенние месяцы. В это время отели максимально снижают цены на проживание, дополнительные услуги. В сентябре в Буковеле все еще достаточно тепло: днем можно купаться в бассейне и загорать, работает большинство аттракционов. Легкая прохлада располагает к активным видам отдыха, дегустации горячих гуцульских блюд, длительным прогулкам на свежем воздухе.

Октябрь может понравиться любителям экскурсионного и просто спокойного отдыха. А в ноябре уже можно кататься на лыжах! Это же касается марта — в горах еще сохраняется прочный снежный покров. Апрель можно посвятить знакомству с карпатской культурой, а в мае здесь становится совсем тепло. Долины покрываются коврами цветов, устанавливается стабильно солнечная и приветливая погода. Карпаты — хороши в любое время года, поэтому отпуск гарантированно доставит удовольствие!