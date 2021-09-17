Ани Лорак похвасталась новой российской наградой

В Москве на днях состоялась одиннадцатая торжественная церемония вручения премий Fashion People Awards, сообщает Сегодня.

Ани Лорак победила в номинации "Fashion-певица" на премии Fashion People Awards 2021

Певица получила еще одну российскую награду. Ани Лорак признали самой модной певицей на премии Fashion People Awards.

"Fashion певица". Приятно получать такие знаки внимания и признания, – написала артистка в Instagram и опубликовала несколько фото с мероприятия.

Лорак вышла в свет в черных брюках и топе-бра с цепочками. Дополнили образ длинный хвост и вечерний макияж.

Ани Лорак на премии Fashion People Awards 2021
Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

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