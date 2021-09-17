Ани Лорак похвасталась новой российской наградой

В Москве на днях состоялась одиннадцатая торжественная церемония вручения премий Fashion People Awards, сообщает Сегодня.

Певица получила еще одну российскую награду. Ани Лорак признали самой модной певицей на премии Fashion People Awards.

"Fashion певица". Приятно получать такие знаки внимания и признания, – написала артистка в Instagram и опубликовала несколько фото с мероприятия.

Лорак вышла в свет в черных брюках и топе-бра с цепочками. Дополнили образ длинный хвост и вечерний макияж.

Фото: instagram.com/anilorak