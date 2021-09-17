Арестович допустил возвращение Донбасса военным путем
Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович допустил возвращение неподконтрольной части Донбасса военным путем, сообщает Вести.
Такое мнение он высказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
"Мы не знаем, как будет деоккупирован (Донбасс - ред.), мы готовимся к разным вариантам. Стратегия заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования. И вариант "Б" - это не тот, о котором говорил президент, это я формулирую - военный путь", - заявил Арестович.
В частности, он привел один из сценариев, когда такое решение возможно.
"Например, Путин почему-то заболел тяжело и у нас есть 3-5 суток, чтобы решить вопрос", – заявил Арестович.