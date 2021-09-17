Арестович допустил возвращение Донбасса военным путем

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович допустил возвращение неподконтрольной части Донбасса военным путем, сообщает Вести.

Такое мнение он высказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Мы не знаем, как будет деоккупирован (Донбасс - ред.), мы готовимся к разным вариантам. Стратегия заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования. И вариант "Б" - это не тот, о котором говорил президент, это я формулирую - военный путь" , - заявил Арестович.

В частности, он привел один из сценариев, когда такое решение возможно.