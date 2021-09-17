Сгенерировать COVID-сертификат в "Дії" можно будет в конце сентября

Сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о полной вакцинации на портале "Дія" можно будет в конце сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Уже более 700 тыс. украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении "Дия" и активно пользуются ими. Наши сертификаты официально признаны в ЕС для путешествий за границу. В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале "Дия". Сейчас работаем над разработкой услуги. Благодаря этому еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом" , - цитирует министра пресс-служба ведомства.

Отмечается, что благодаря запуску услуги на портале "Дия" получить цифровой COVID-сертификат смогут украинцы, у которых нет ID-карты или биометрического паспорта для выезда за границу или которые не имеют "Дия.Подписи", или не пользуются приложением "Дия".

В Минцифры обещают, что со временем на портале будет доступен и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста. Кроме того ведомство работает над разработкой и сертификата вакцинации одной дозой. Он будет также доступен как на портале, так и в приложении "Дия".