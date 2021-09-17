Врач сказал, кто лучше всех защищен от коронавируса

Переболевшие коронавирусом гораздо лучше защищены от COVID-19 чем те, кто прошел вакцинацию, сообщает Украина 24.

Об этом заявил иммунолог Андрей Волянский.

"Вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех. Она защищает некоторую часть людей. Кто сказал, что 80% вакцинированных школьных учителей – это гарантия того, что никто не будет болеть? Это высосано из пальца, потому что вакцинированные массово болеют, и Израиль показал, что даже третья доза – это не исключение из правил. Кто защищен по-настоящему? Тот, кто имеет иммунный щит – он может быть и естественным, и искусственным. Переболевшие защищены гораздо лучше вакцинированных. Большая часть вакцинированных также защищена, но не все. Среди вакцинированных надо находить неответивших, и перед ними ставить вопрос о третьей дозе" , - сказал иммунолог.

При этом Волянский отметил, что вакцинацией нужно защищать уязвимых – "то, что мы не делали с начала вакцинальной кампании".