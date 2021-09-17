Кристина Решетник показала стильный осенний образ

Жена популярного украинского телеведущего Григория Решетника – Кристина обнародовала фото, которое сделала во время прогулки с младшим сыном. Звездная мама позировала среди жилых домов и продемонстрировала стильный осенний аутфит, сообщает 24 Канал.

Многодетная мама все время проводит с детьми. Сейчас старшие сыновья ходят в школу, а с младшим Кристина остается на весь день. Пока осенняя погода радует теплом, она старается как можно больше времени проводить с сыном на улице.

Для прогулки по одному из спальных районов Киева Кристина выбрала комфортное платье. Она позировала на камеру в коротком коричневом тренче из легкой ткани. Вероятно, под ним было платье и кофта или юбка. Одежду знаменитость соединила с бежевой обувью на низкой подошве.