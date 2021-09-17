Разминаем ноги на рабочем месте: сидя, стоя и за рулем

Если у вас в течение дня нет времени на короткую гимнастику для профилактики варикоза, отечности и усталости ног, то можно прибегнуть к специальной гимнастике на рабочем месте, не требующей смены положения и незаметной для окружающих, сообщает Здоровьесберегающий канал.

Работа у многих сидячая. Вот и случаются разные артриты и защемления чуть ли не в 20 с половиной лет. Чтобы этого избежать, рекомендовано всем желающим прямо среди рабочего дня выполнять несложный комплекс, который придуман специально для офисных сотрудников. Смотрите видео до конца и все узнаете!