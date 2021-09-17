СБУ задержала пророссийского пропагандиста, скрывавшегося более года

Служба безопасности Украины задержала в Борисполе пророссийского пропагандиста. Он является участником группы интернет-агитаторов, распространявших российскую пропаганду в Украине.

Как сообщила СБУ﻿, преступную деятельность мужчины разоблачили летом 2020 года, но после объявления подозрения он бежал и скрывался от следствия.

Все это время злоумышленник продолжал подрывную информационную деятельность на YouTube и через телеграмм-каналы.

"Злоумышленник агитировал за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Он участвовал в манипулятивных сюжетах на российских пропагандистских телеканалах, что снимали по заказу отдельных политических сил и общественных организаций РФ откровенно антиукраинского направления" , - отметили в СБУ.

Он входил в состав группы интернет-агентов, которых в прошлом году разоблачила СБУ. Сейчас всем трем участникам группы сообщено о подозрении.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.