Mercedes сократит десятки тысяч сотрудников

Автомобильный гигант Daimler AG (материнский концерн марки Mercedes) переходит на «электромобильные рельсы». В рамках реструктуризации он сократит десятки тысяч людей – тем не менее, оставлять без гроша бывших сотрудников не собирается, сообщает АвтоПортал.

Согласно принятой программе, до 2039 года Даймлер станет климатически-нейтральной компанией, что означает одно – на конвейерах останутся лишь «электрички». Для этого концерну нужно сделать крупные финансовые вложения, а без строгой экономии это невозможно. Одним из решений по «затягиванию поясов» должно стать уменьшение количества персонала.

Только на тех заводах, которые находятся в Германии, – а это целых 6 штук, – существует риск сокращения 20 000 человек. Еще в прошлом году генеральный директор Daimler Ола Каллениус объявил о масштабной программе увольнения, которая, впрочем, (по утверждению компании), является добровольной. При этом просто так людей не выгоняют – за уход предусмотрена щедрая компенсация.

Так, как стало известно Business Insider, инженер в возрасте около 40 лет, который проработал в компании от момента окончания учебы (то есть, около 20 лет), может рассчитывать на выходное пособие в размере до 400 000 евро. Такое предложение об увольнении уже приняли более 3500 сотрудников. В то же время представитель компании (собеседник издания) подчеркнул, что это число не включает сотрудников, которые покинули Daimler в рамках частичного или полного выхода на пенсию. В противном случае число было бы значительно выше.