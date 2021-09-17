Украинский боксер согласился стать гражданином России

Скандальный украинский боксер Иван Редкач продолжает нагнетать относительно изменения своего гражданства, сообщает УНИАН.

После того как он рассказал﻿, что ему Россия предлагала 500 тысяч долларов за смену гражданства, Иван сделал пост, где сообщил, что он согласился на это предложение.

35-летний боксер сфотографировался с чеком и подписал снимок в своем Instagram:

"Чек получил, а вот паспорт жду".

Внимательные подписчики заметили, что чек не заполнен и по сути похож на "фальшивку". Слова Редкача воспринимать всерьез не нужно, ведь это может быть очередная выходка боксера с целью разыграть болельщиков.

Иван Редкач: карьера и скандалы