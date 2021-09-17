Украинский боксер согласился стать гражданином России

Скандальный украинский боксер Иван Редкач продолжает нагнетать относительно изменения своего гражданства, сообщает УНИАН.

После того как он рассказал﻿, что ему Россия предлагала 500 тысяч долларов за смену гражданства, Иван сделал пост, где сообщил, что он согласился на это предложение.

35-летний боксер сфотографировался с чеком и подписал снимок в своем Instagram:

"Чек получил, а вот паспорт жду".

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Внимательные подписчики заметили, что чек не заполнен и по сути похож на "фальшивку". Слова Редкача воспринимать всерьез не нужно, ведь это может быть очередная выходка боксера с целью разыграть болельщиков.

Иван Редкач: карьера и скандалы

  • Редкач провел на профи-ринге 30 боев, одержал 23 победы, 6 раз проиграл при одной ничьей.
  • 18 апреля Редкач странно проиграл Реджису Прогрейсу и стал объектом насмешек.
  • Перед этим 25 января 2020-го он проиграл Дэнни Гарсии. При этом украинец во время боя укусил соперника, за что был дисквалифицирован на полгода.
  • За пределами ринга Редкач известен своими выпадами в адрес Василия Ломаченко и Александра Усика. Он неоднократно высказывался в их сторону, в частности, называл их религиозность "пафосом и наигранностью". Также Редкач рассказывал о том, что у него был конфликт с Ломаченко в церкви.
  • Редкач также попадал в ряд других историй. Например, в 2018 году он разгневал сети своим постом со словами "Украина + Россия = дружба".
  • Недавно Редкач сцепился в сети с другим украинским боксером Денисом Беринчиком.
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