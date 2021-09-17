Украинский боксер согласился стать гражданином России
Скандальный украинский боксер Иван Редкач продолжает нагнетать относительно изменения своего гражданства, сообщает УНИАН.
После того как он рассказал, что ему Россия предлагала 500 тысяч долларов за смену гражданства, Иван сделал пост, где сообщил, что он согласился на это предложение.
35-летний боксер сфотографировался с чеком и подписал снимок в своем Instagram:
"Чек получил, а вот паспорт жду".
Внимательные подписчики заметили, что чек не заполнен и по сути похож на "фальшивку". Слова Редкача воспринимать всерьез не нужно, ведь это может быть очередная выходка боксера с целью разыграть болельщиков.
Иван Редкач: карьера и скандалы
- Редкач провел на профи-ринге 30 боев, одержал 23 победы, 6 раз проиграл при одной ничьей.
- 18 апреля Редкач странно проиграл Реджису Прогрейсу и стал объектом насмешек.
- Перед этим 25 января 2020-го он проиграл Дэнни Гарсии. При этом украинец во время боя укусил соперника, за что был дисквалифицирован на полгода.
- За пределами ринга Редкач известен своими выпадами в адрес Василия Ломаченко и Александра Усика. Он неоднократно высказывался в их сторону, в частности, называл их религиозность "пафосом и наигранностью". Также Редкач рассказывал о том, что у него был конфликт с Ломаченко в церкви.
- Редкач также попадал в ряд других историй. Например, в 2018 году он разгневал сети своим постом со словами "Украина + Россия = дружба".
- Недавно Редкач сцепился в сети с другим украинским боксером Денисом Беринчиком.