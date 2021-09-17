В Черновицкой области начали ремонт трассы до румынской границы

В Черновицкой области начали ремонт участка трассы Т-26-01 Черновцы - Вашковцы - Путила - КПП "Русская" с подъездом к КПП "Шепот". 12 км автодороги от с. Путила до села Дихтинец отремонтируют в рамках программы президента "Большое строительство", сообщает РБК-Украина.

В пресс-службе "Укравтодора" рассказали, что работы стартовали от поселка Путила. На сегодняшний день специалисты уже отфрезеровали разрушенное покрытие на 7,5 км. На 3 км пути устроили слой из щебеночно-песчаной смеси, в которую добавили специальный вяжущий материал, чтобы укрепить основу дороги. Рабочие также выполнили работы по регенерации методом “холодного ресайклинга" на 2 км и начали замену и ремонт искусственных сооружений на съездах.

Сейчас подрядчик перешел к фрезерованию старого изношенного покрытия и укреплению основы дороги методом “холодного ресайклинга”. Далее в планах устройство нижнего слоя из крупнозернистого асфальтобетона и финишного с ЩМА.

"Кроме того, отремонтируем 7 небольших мостов, которые находятся на этом отрезке. Восстановим 2 подпорные стенки и с нуля построим еще одну, чтобы укрепить дорогу. Также выровняем обочину с уровнем проезжей части, сделаем все съезды, нанесем разметку, установим дорожные знаки, обустроим тротуары и современное освещение" , - говорится в сообщении службы.

Ремонтные работы проводят по модели "проектирует-строй" ("Design & Build"), по которой подрядная организация сначала проектирует участок дороги, а затем осуществляет ремонт.

Трассу Т-26-01 построили в начале 80-х годов прошлого века. Все это время она содержалась в проездном состоянии только благодаря эксплуатационному содержанию.

На сегодняшний день на 300-километровой границе с Румынией действует только один пропускной пункт. В рамках "Большой стройки" ведутся активные работы по достройке и запуску в эксплуатацию дополнительных пунктов, среди которых КПП "Шепот", а также "Дьяковцы", "Красноильск" и "Русская", сообщили в Черновицкой ОГА.

Автор: Илона Свиридова