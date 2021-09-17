Похищение Чауса: ГБР допрашивает сотрудников НАБУ и СБУ

В рамках расследования дела о возможном превышении полномочий сотрудниками Службы безопасности Украины при задержании экс-судьи Николая Чауса допрашиваются сотрудники СБУ и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом заявил и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев.

"В настоящее время выполняется план следственных действий (в рамках расследования дела о возможном превышении полномочий – ред.), и пока что результаты следствия я не могу детально комментировать. Скажу лишь, что сейчас допрашиваются сотрудники СБУ и НАБУ, изучаются материалы, на основании которых было проведено задержание гражданина Чауса и его удерживание в служебных помещениях СБУ" , - рассказал Сухачев.

"Следователь еще не предоставил окончательную оценку полученных материалов" , - добавил и.о. директора ГБР.

Как сообщалось, Чауса поймали на взятке в $150 тыс. 9 августа 2016 года. Он бежал в Молдову, чтобы избежать уголовного наказания.

В Молдове он пытался получить политическое убежище. В середине марта 2021 года Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу в предоставлении политического убежища в Молдове, решение было окончательным и обжалованию не подлежало.

После этого 3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева. Его место нахождения было неизвестно, но он несколько раз выступал с видеообращениями к своей супруге в интернете, в которых заявлял, что его никто не похищал и он находится в безопасности.

30 июля стало известно, что Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Сотрудники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники СБУ "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила в силе решение об избрании меры пресечения экс-судье Николаю Чаусу в виде круглосуточного домашнего ареста.