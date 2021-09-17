Китайский SAIC-GM-Wuling займется выпуском микрочипов

На международной конференции по новым автомобильным технологиям, которая проходит в китайском Хайкоу, руководитель совместного предприятия SAIC-GM-Wuling Чен Хонг заявил об организации производства микрочипов, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет портал Caixinglobal. Гигантский дефицит микрочипов парализовал работу автомобильной отрасли. Нехватка электронных компонентов привела к массовым остановкам сборочных конвейеров по всему миру. Чтобы избежать в дальнейшем подобных ситуаций совместное американо-китайское предприятие SAIC-GM-Wuling наладит массовый выпуск микросхем для своих электрокаров, созданных на платформе глобальной электрической платформе GSEV. В планах компании до 2025 года локализовать на 90% производство дефицитных электронных компонентов.

На конференции компания SAIC-GM-Wuling отметила продажу 500-тысячного электромобиля. Источник: sohu.com

Напомним, что платформу GSEV используют семейство электрических моделей, которые компания выпускает под брендами Baojun, Wuling и KiWi. В рамках конференции был представлен фирменный чип Wuling, который станет важным шагом по дальнейшему развитию этого перспективного направления. Также на конференции руководитель компании рассказал о разработках в области микросхем для управления энергопитанием, связи стандарта 5G, искусственного интеллекта и технологий автономного управления. На сегодняшний день в автомобиле используется более двухсот различных микросхем.

В SAIC-GM-Wuling планируют создать открытую платформу для тестирования и проверки микросхем и приложений, чтобы максимально быстро решить вопросы дефицита чипов и помочь другим китайским компаниям. По мнению аналитиков рынка, дефицит микрочипов будет ощущаться еще на протяжении нескольких лет.