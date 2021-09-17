В ГБР прокомментировали "дело вагнеровцев"

И.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заявляет, что следствие по "делу вагнеровцев" не получило подтверждения информации о том, что на территории Украины проводилась такая операция, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это уголовное производство чрезмерно политизировано. Мы провели допросы высокопоставленных должностных лиц, правоохранителей, представителей разведывательных органов Украины. Также запросили материалы у правоохранительных и разведывательных органов, которые бы подтвердили или опровергли проведение такой операции" , - рассказал Сухачев.﻿

И.о. директора ГБР сообщил: "В настоящее время никакой информации о проведении такой операции на территории Украины мы не получили. По результатам допросов должностных лиц такая информация также не получена".

Говоря о репортаже CNN о якобы помощи американской стороны по организации операции, и.о. директора ГБР сказал: "Анализировали его (репортаж – ред.) со следователем дважды и не выявили каких-либо фактических данных, которые бы это СМИ могло предоставить следствию как версию или направление для исследования".

Что касается временной следственной комиссии парламента (ВСК) по "делу вагнеровцев", то, по словам Сухачева, представителей ГБР не приглашают на заседания и информацию не направляют.

Отвечая на вопрос о том, готово ли ГБР приобщить к делу материалы отчета ВСК, когда будет принято окончательное решение, и.о. директора ГБР сказал:

"Если ВСК направит на наш адрес соответствующий отчет, понятно, что будем его изучать в рамках расследования указанного уголовного производства".

В то же время, по словам Сухачева, у ГБР есть коммуникация с парламентскими комитетами по вопросам правоохранительной деятельности и по вопросам обороны и нацбезопасности.

"Если они предоставят следствию информацию – мы обязательно ее изучим и используем в ходе расследования" , - добавил и. ﻿ о. директора ГБР.

Как сообщалось, 8 сентября на американском телеканале CNN был обнародован материал о якобы помощи ЦРУ США Украине в части организации операции по задержанию 33 боевиков ЧВК "Вагнер". По их данным, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции.