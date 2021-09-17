Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы Офиса президента Алексей Арестович снова придумал новое название для Украины. На этот раз он предложил называть страну "Объединенными землями Украины".

Об этом он заявил в эфире Pоliteka.

"Мы как Австрия. Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию, они меряют землями. У нас тоже нужно землями мерить. У нас есть обособленные районы. Они даже не совсем области... географически обособлены. Со своей микрокультурой, со своим маленьким субэтносом, со своими обычаями, со своей историей" , - рассказал Арестович.

Напомним, ранее Алексей Арестович заявлял, что Украину стоит переименовать в "Русь-Украину". Эта идея была раскритикована как его оппонентами, так и соратниками.