Электрогрузовики Nikola будут производиться на заводе Iveco

Амбициозный американский стартап Nikola открыл новый завод, который запущен совместно с итальянским промышленным концерном Iveco. Тем не менее, предприятие в городе Ульме полностью принадлежит итальянцам, сообщает InsideEVs.

Интересно, что эта сборочная площадка на самом деле существует уже более десятилетия. Ещё в конце нулевых там производили обычные грузовики Iveco. Однако, в 2012 году выпуск продукции завершили, и, судя по всему, завод законсервировали. В 2019–м, после объявления сотрудничества с Nikola Motors, было решено передать его под сборку перспективных грузовиков Tre.

Уже вскоре последовали масштабные инвестиции в предприятие, как со стороны итальянцев, так и от американцев. Его нынешняя площадь составляет 50 тысяч квадратных метров, 25 из которых полностью закрытые помещения. После глобальной модернизации, все технические процессы заточены сугубо под сборку электромобилей Nikola. Пока что на нём планируют производить порядка 1 тысячи машин в год. По словам представителей компании, запуск запланирован на четвёртый квартал 2021 года.

Nikola Tre базируется на узлах и агрегатах Iveco S–Way и имеет привод 6х2. Электрические компоненты разрабатывались совместно с Fiat Powertrain Technologies, а топливные элементы вместе со специалистами Bosch.

Пока что примерные характеристики выглядят примерно так: электродвигатель, выдающий 653 лошадиные силы, максимальная скорость – 121 километр в час и запас хода до 560 километров, который достигается за счёт очень большой батареи.