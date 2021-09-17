Новый Mercedes-AMG SL заметили на тестах

Новейший спорткар Mercedes-AMG SL готовится к дебюту. Прототип почти без защитного камуфляжа замечен на финальных тестах, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет портал Сarscoops. Компания Mercedes-Benz в течение года постепенно рассекречивала подробности о новом поколении модели SL. В частности, она поделилась техническими особенностями уникальной конструкции несущего кузова, а также показала эффектный интерьер. А вот о внешнем облике модели пока можно судить исключительно по шпионским фото. Новая порция иллюстраций позволяет оценить стильный дизайн и классические пропорции.

Кабриолет получил выразительное оформление передней части кузова с облицовкой Panamericana, напоминающей первые гоночные SL 50-х годов прошлого века. Источник: Carscoops.com

В частности, кабриолет получил выразительное оформление передней части кузова с облицовкой Panamericana, напоминающей первые гоночные SL 50-х годов прошлого века. Агрессивности облику добавляют стреловидные фары с тонкими светодиодными полосками дневных ходовых огней. А дополняют ансамбль причудливо выгнутые аэродинамические элементы, встроенные в передний бампер. Не менее эффектно автомобиль выглядит сзади, где можно обнаружить растянутые в горизонтальной плоскости фонари, изящный спойлер на крышке багажника и квартет хромированных выхлопных труб в окантовке из полированного алюминия.

Легкосплавные колесные диски крупного диаметра открывают взору тормозные механизмы с ярко-желтыми суппортами. Источник: Carscoops.com

Легкосплавные колесные диски крупного диаметра открывают взору тормозные механизмы с ярко-желтыми суппортами. Отсылкой к классическим моделям семейство SL является тканевый черный верх, сменивший прежний жесткий складной механизм. В салоне с посадочной формулой 2+2 располагается цифровая приборная панель с 12,3-дюймовым щитком приборов и 11,9-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы MBUX.

Новый SL заменит в продуктовом портфолио компании сразу две модели – SL прежнего поколения и AMG GT Roadster. Легкая архитектура из алюминия также будет использоваться на новой генерации купе GT Coupe.

Сзади можно обнаружить растянутые в горизонтальной плоскости фонари, изящный спойлер и квартет хромированных выхлопных труб в окантовке из полированного алюминия. Источник: Carscoops.com

Ожидается, что новинка получит широкую гамму современных моторов. Так, например, SL 63 получит мощный битурбированный V8. Не исключено появления гибридной 831-сильной модификации PHEV, которая дебютировала на Mercedes-AMG GT 63 E Performance. Все подробности мы узнаем уже в ближайшие несколько месяцев.