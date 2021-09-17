В субботу возможны изменения в работе станций столичного метро

В Киеве 18 сентября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможны изменения в работе метро.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"18 сентября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:30) между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия), возможны изменения в работе метро" , - говорится в сообщении.

Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.