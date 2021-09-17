Ученые раскрыли феномен человеческой жестокости

Научные работники из Испании решили узнать, когда и по каким причинам люди впервые начали проявлять жестокость. Как оказалось, склонность к насилию возникла у человека несколько десятков тысяч лет назад и развитие ее произошло на генетическом уровне, сообщает Menslife.

Проведя огромное количество многолетних исследований, специалисты установили весьма любопытный факт. Оказывается, человека по праву можно назвать самым кровожадным существом, которого природа наделила склонностью убивать своих собратьев в разы чаще, чем это делают все остальные представители млекопитающих. Если верить словам ряда ученых, главной причиной возникновения многочисленных кровавых войн и конфликтов является именно цивилизация. Но некоторые эксперты все же не согласны с этой теорией, предполагая, что склонность к насилию закладывается у каждого человека на уровне генетики.

Научные работники из Университета Мадрида решили окончательно выяснить, какова же природа человеческой жестокости на самом деле. Так, эксперты провели анализ данных по смертности среди 137 семейств млекопитающих: в ходе эксперимента были изучены более 4 млн. летальных исходов как животных, так и древних людей. Использовав определенные математические формулы, специалистам удалось выяснить точный процент особей, которые были убиты своими собратьями. Далее ученые сравнили полученное число для родственных и неродственных видов.

Исследование показало следующие результаты: Homo sapiens склонны к жестокости и насилию в 6 раз больше, чем все остальные млекопитающие. К примеру, среди животных лишь одна особь из 300 (0,3%) умирала по причине конфликта внутри вида, тогда как среди людей данный показатель составлял целых 2%. Таким образом, научные работники сделали вывод, что насилие заложено в генах каждого человека.