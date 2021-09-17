Автомобили Genesis будут узнавать владельцев в лицо

Автомобили Genesis научатся узнавать владельцев в лицо. Первым новую функцию получит электрический хэтчбек GV60, который марка обещает выпустить в ближайшее время, сообщает Autoconsulting.

Премиальная «дочка» Hyundai, начнет внедрять новую технологию, которая позволит автомобилям различать человеческие лица. Благодаря Face Connect владельцы будущих Genesis смогут открывать или закрывать двери буквально «лицом», для узнавания которого автомобили оборудуют инфракрасной камерой. По задумке инженеров марки, технология сделает взаимодействие между человеком и машиной комфортнее: особенно актуально это для любителей активного отдыха, которым не всегда удобно носить с собой физический ключ.

Для Face Connect будет использоваться камера ближнего инфракрасного диапазона (NIR), которая сможет распознавать лица в том числе ночью и в дождливую погоду. На один автомобиль можно будет зарегистрировать не более двух человек, для каждого из которых создается отдельный профиль с настройками руля, сиденья, проекционного дисплея, зеркал и «мультимедийки» – все это машина подстроит автоматически, «узнав» лицо.

Для запуска мотора ключ тоже не потребуется: он заводится с помощью отпечатка пальца. Им же теперь можно «платить» в режиме Valet Mode, которая ранее требовала ввода PIN-кода.

Помимо этого, Genesis доработала функцию беспроводного обновления программного обеспечения (ОТА): теперь «по воздуху» можно загружать новое ПО тормозной системы, подвески, рулевого управления и подушек безопасности. Прежде функция была доступна только для навигатора, проекционного дисплея и «приборки».

Первым новшества получит первый серийный электрокар Genesis GV60, который марка показала в августе. «Батарейный» хэтчбек на модульной платформе E-GMP с камерами вместо зеркал заднего вида и «утопленными» дверными ручками выйдет на рынок в ближайшее время.