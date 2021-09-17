Украинский боксер оформил 20-й нокаут в 21 бою (видео)

Украинец Сергей Богачук (20-1, 20 КО), выступающий в первом полусреднем весе, одержал юбилейную 20-ю досрочную победу в карьере, избив американца Рафаэля Игбокве (16-3, 7 КО). Их поединок стал главным событием вечера бокса в городе Монтебелло, штат Калифорния, сообщает Обозреватель.

Соперник нашего соотечественника хоть и считался андердогом, но неплохо показывал себя в первом раунде. Во второй трехминутке он и вовсе попытался завладеть инициативой, но быстро столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны Богачука и был вынужден отбиваться.

В трех следующих раундах перевес украинца и количество гематом и рассечений на лице Игбокве только увеличивались. Противостояние был остановлено в шестой трехминутке за несколько секунд до гонга.

Американец начал выражать недовольство из-за этого решения, но рефери объяснил, что команда поступила из его угла. Богачуку была присуждена победа техническим нокаутом.

Напомним, что единственное поражение наш соотечественник потерпел в бою с Брендоном Адамсом. Украинец выигрывал на судейских записках, но пропустил несколько мощных ударов в восьмом раунде и был нокаутирован.