Экоинспекция насчитала "АрселорМиттал Кривой Рог" 450 млн штрафа

Госэкоинспекция насчитала ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" более 450 млн грн за нарушение природоохранного законодательства, сообщает Экономическая правда.

В ведомстве заявили, что обнаружили на предприятии незаконное размещение шлама агломерационных цехов на одном из земельных участков, который не предназначен для удаления таких отходов.

"В частности, территория не оборудована системой отвода сточных вод, по периметру отсутствует обвалование, отсутствует информация о гидроизоляции дна места складирования шламов.

При этом такие отходы содержат в своем составе оксиды железа, тяжелые металлы, которые при попадании в почву могут вызвать загрязнение подземных водоносных горизонтов", - заявили в Госэкоинспекции.

Во время внеплановой проверки предприятия Госэкоинспекция установила, что проектно-техническая документация на устройство места просушки шлама и вывод из оценки воздействия на окружающую среду отсутствуют.

"Также нет у предприятия паспорта места удаления отходов. Это противоречит требованиям природоохранного законодательства, а размещение шламов приравнивается к засорению территории", - добавили в инспекции.

Отмечается, что за это нарушение Госэкоинспекция рассчитала ущерб на сумму 456,7 млн гривен.

По словам главы Госэкоинспекции Андрея Малеваного, претензия на добровольное возмещение уже направлена ​​предприятию, а в случае отказа платить эту сумму, Госэкоинспекция будет взимать средства в судебном порядке.

Малеваный добавил, что ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" продолжает работать с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства.

"Вместо того, чтобы вовремя вложить средства в налаживание системы обращения с отходами, осовременивание оборудования и т.п., сейчас компания должна возмещать огромные убытки, которые она нанесла окружающей среде своими безответственными действиями" , - сказал он.