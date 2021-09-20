Картошка с грибами: тушеная, запеченная и в горшках

Осень – сезон свежих грибов. Грибы и картофель идеально дополняют друг друга и вместе создают настоящий шедевр. Картофель с грибами можно, например, тушить в сметанном соусе, запекать под сырной корочкой или же обжаривать с луком и зеленью, сообщает УНИАН.

Тушеная картошка с вешенками

Картофель - 500 г

Вешенки - 400 г

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Растительное масло - 2 ст. л.

Чеснок - 1 зубчик

Соль и перец - по вкусу

Вода - 150 мл.

Способ приготовления:

Картофель очистить, помыть и разрезать на 8 частей каждый.

В сковороде разогреть растительное масло, выложить картофель в один слой и обжарить на сильном огне по 5 минут с каждой стороны. Посолить, поперчить по вкусу. Морковь нарезать брусочками, лук – полукольцами. Чеснок мелко порубить ножом.

Добавить нарезанные овощи в сковороду к картофелю. Жарить их на среднем огне 10 минут, помешивая. Вешенки помыть, обсушить и нарезать продольными полосками. Выложить их в сковороду. Жарить все еще 10 минут.

Как поджарятся грибы, влить воду, накрыть сковородку крышкой и тушить еще 15 минут – до готовности картофеля. Периодически помешивать картошку и незадолго до готовности блюда при необходимости досолить.

Картофель, запеченный с грибами и мясом

Картофель - 5 шт. среднего размера

Свинина - 500 г

Шампиньоны - 300 г

Лук репчатый - 1 шт.

Соль, перец черный молотый

Приправа (прованские травы) - 0,25 ч. л.

Масло - 2 ст. л.

Сметана - 100 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Сыр твердый - 150 г

Чеснок - 1 зубчик.

Способ приготовления:

Мясо нарезать небольшими кусочками. Посолить, поперчить, выложить в смазанную растительным маслом форму. Сверху выложить мелко нарезанный лук.

Очищенные картофель и грибы нарезать ломтиками толщиной 5 мм. Посолить, поперчить, добавить прованские травы и 1-2 ст. л. масла, перемешать.

Кусочки грибов и картофеля поочередно выложить поверх мяса.

Отдельно смешать яйцо и сметану, добавить сыр, натертый на крупной терке.

Натереть на мелкой терке чеснок, добавить к сметанной заливке и перемешать. Вилкой распределить заливку поверх картофеля и грибов.

Запекать в духовке в течение 50-60 минут при температуре 180°C, до золотистой корочки.

Картошка грибами и мясом в горшочках

Картофель - 800 г

Свинина - 400 г

Грибы - 250 г

Лук - 1 шт.

Твердый сыр - 100 г

Сметана - 150 г

Вода - 100 мл

Растительное масло - 4 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу.

Способ приготовления: