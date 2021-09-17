Минздрав разрешил комбинировать вакцины Moderna и Pfizer

В случае когда первая прививка проведена вакциной Moderna, вторую можно делать Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Так же можно применять вакцины наоборот, сообщает РБК-Украина.

В июле в Украине одобрили рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики и разрешили комбинировать мРНК-вакцины.

"Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя" , - отметили в Минздраве.

Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней.

"Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech является безопасным и эффективным" , - уверяют в министерстве.

Автор: Инна Собора