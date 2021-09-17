ВР в "турборежиме" приняла меньше законов, чем предшественники

Народные депутаты Верховной Рады предыдущего VIII созыва приняли в первые два года работы больше законов, чем депутаты нынешнего IX созыва.

Об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины (КИУ).

В течение первых двух лет работы (ноябрь 2014 - ноябрь 2016) народными депутатами VIII созыва было принято 573 закона. Народные депутаты ВР IX созыва приняли за это же время несколько меньше законодательных актов - 552.

Также депутаты VIII созыва зарегистрировали больше законопроектов - 7,3 тыс. У депутатов IX созыва - 5,6 тыс.

В течение первых двух лет работы в ВР VIII созыва состоялось 246 пленарных заседаний, ВР IX созыва - 212 заседаний.

"Так называемый "турборежим" оказался лишь широко разрекламированной пиар-кампанией и не привел к существенным изменениям в работе Верховной Рады. Количественные показатели деятельности ВР VIII и IX созывов одинаковы, а часто и ниже по сравнению с предыдущим парламентом" , - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Он добавил, что в парламенте остались старые проблемы вроде регистрации значительного количества законодательного спама, принятие законопроектов без полноценного обсуждения и нерационального планирования законодательной работы.