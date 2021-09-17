Минэкономики заявило о стабилизации цен на бензин и дизтопливо

За последние четыре месяца цены на бензин и дизельное топливо стабилизировались и замедлили рост. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Стоимость А-92 с мая по август выросла на 5,7%, А-95 – на 5,5%, а дизель подорожал всего на 1%.

Рост цен в первые четыре месяца 2021 года был значительнее: в январе-апреле стоимость А-92 выросла на 16,5%, А-95 – на 15%, а ДТ – на 17%.

Причинами положительных процессов на рынке является введение в мае 2021-го регулирования цен, считают в министерстве.

"Динамика роста цен на горючее заметно замедлилась, а установление средней стоимости на основе расчетов НАК "Нафтогаз Украины" не позволяет АЗС манипулировать ценами и защищает потребителей от неконтролируемого роста" , – сказано в сообщении.

В то же время рост средней стоимости топлива, расчеты которой публикуют каждые 10 дней, в Минэкономики связывают с повышением международных котировок на нефтепродукты и курсовым колебанием.