У нардепа от "Слуги народа" украли "кошелек" с биткоинами

Депутат от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по вопросам организации деятельности государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Дмитрий Гурин заявил, что весной 2021 года неизвестные украли его автомобиль, в котором была флешка с "ключами" к криптокошельку, сообщает Вести.

Об этом стало известно из заключения НАПК о результатах полной проверки декларации Дмитрия Гурина за 2020 год.

Ранее нардеп задекларировал криптовалюту Bitcoin на сумму 22,5 млн гривен, которые принадлежали его жене Марии Салтыковой. Однако, документов, подтверждающих достоверность этих данных, нардеп не предоставил НАПК.

В устном заявлении в нацагентство, Гурин отметил, что 21 апреля 2021 года неизвестные угнали его автомобиль, а вместе с ним и флешку - так называемый "холодный кошелек", на котором хранилась криптовалюта. Свои слова он подтвердил документом из Единого реестра досудебных расследований. Дело о краже сейчас расследует Днепровское управление полиции в Киеве.

В результате у нардепа на банковском счете осталось только 47 тыс. гривен, а также непогашенный долг перед "Приватбанком" на 52 тыс. гривен. При этом депутат указал, что наличными у жены осталось 56 тыс. долларов и 11,7 тыс. гривен.

Отмечается, что до того, как стать депутатом, Гурин 12 лет работал в собственном агентстве на рынке диджитал-коммуникаций и рекламы.