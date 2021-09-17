СБУ провела масштабные учения возле границы с РФ

Служба безопасности Украины провела масштабные учения по нейтрализации вражеских диверсионных групп вблизи северной границы с Российской Федерацией, сообщает Укринформ.

"СБУ провела масштабные тактико-специальные учения в Черниговской и Сумской областях. В мероприятиях было задействовано бо﻿﻿лее 1,5 тыс. человек и более 100 единиц техники, в том числе беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении СБУ.

По легенде тренировок на территорию Черниговской и Сумской областей проникла условная диверсионно-разведывательная группа. Она планировала нанести государству значительный экономический ущерб и дестабилизировать общественно-политическую обстановку в приграничных районах Украины.

При исполнении своей задачи "злоумышленники" пытались совершить "диверсии" на нескольких оборонных и промышленных объектах.

Для разоблачения и обезвреживания условной ДРГ участники учений провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий.

"В заключительной фазе тренировок спецназовцы провели успешную операцию по нейтрализации "диверсантов" в районе пограничного пункта пропуска. Во время задержания "злоумышленники" оказали вооруженное сопротивление", - говорится в сообщении.

В мероприятиях принимали участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, ДСНС, Нацполиции, а также представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Главной целью учений стало повышение уровня безопасности в приграничных регионах Украины. Кроме того, участники тренировок отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия для эффективного противодействия возможным террористическим и диверсионным угрозам.

После завершения мероприятий их организаторы проанализировали уровень выполнения поставленных задач. Также были определены направления дальнейшего совершенствования порядка действий для предотвращения и нейтрализации угроз государственной безопасности Украины.