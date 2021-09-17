РФ поддержала оценку Меркель прогресса по Донбассу

Кремль согласен с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель, которая ранее назвала ничтожным прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе, сообщает ТАСС.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Абсолютно" , - ответил он на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой.

По словам Пескова, ситуацию можно изменить, оказав "влияние на Киев". США благодаря существенному влиянию на Украину могли бы содействовать в выполнении минских договоренностей, но до сих пор этого сделано не было, отметил он.