РФ поддержала оценку Меркель прогресса по Донбассу
Кремль согласен с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель, которая ранее назвала ничтожным прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе, сообщает ТАСС.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Абсолютно", - ответил он на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой.
По словам Пескова, ситуацию можно изменить, оказав "влияние на Киев". США благодаря существенному влиянию на Украину могли бы содействовать в выполнении минских договоренностей, но до сих пор этого сделано не было, отметил он.
"Насколько мы понимаем, США обладают определенным влиянием, существенным влиянием на то, что происходит в Киеве", - констатировал он.