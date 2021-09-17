Отставка Разумкова: Арахамия опроверг информацию о разговоре с Коломойским

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о том, что обсуждал с бизнесменом Игорем Коломойским вопрос возможного голосования за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я не знаю (о чем речь - ред). У господина Ткача спросите (журналист Михаил Ткач обнародовал в сети фото разговора Арахамии и Коломойского на футбольном матче Динамо- Бенфика, которые якобы обсуждали возможность отставки Разумкова - ред): если он хочет подставлять господина Разумкова, то пускай господин Ткач приходит и даёт свою позицию. У меня не было никакого такого разговора" , - сказал Арахамия журналистам в пятницу.

Ранее некоторые украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Арахамия и Коломойский в разговоре на футбольном матче Динамо - Бенфика якобы достигли договоренности о том, что власть может получить голоса за отставку Разумкова от депутатов, на которых имеет влияние бизнесмен. Также медиа отмечают, что соответствующее голосование, вероятно, состоится в Верховной Раде уже в следующую пятницу.