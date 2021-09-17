Самые тихие: 5 пород собак, которые практически не лают

Некоторые породы собак отличаются тем, что не очень любят подавать голос. Однако специалисты замечают, что решающим фактором в этом вопросе становится воспитание питомца: даже самая тихая собака начнет голосить, если вовремя не приучить ее не лаять, сообщает Профиль.

Афганская борзая

Эти собаки отличаются аристократичностью и выдержкой. Они умны и легко обучаются, но при этом могут быть упрямы и слишком независимы, поэтому их дрессировка требует терпения и настойчивости.

Акита-ину

Собаки этой породы предпочитают лаю другие способы "общения". Они фыркают, рычат, могут даже слегка похрюкивать, а вот заливистый лай вы от них вряд ли услышите.

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Басенджи

Отсутствие лая является главной отличительной чертой собак этой породы. При этом они могут издавать шипящие и ворчащие звуки. Специалисты отмечают, что басенджи – очень активные собаки и подойдут только энергичному хозяину.

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Чау-чау

Эти своенравные и свободолюбивые собаки, как правило, редко лают. Однако они не подойдут собаководу-новичку, потому что заниматься их воспитанием – довольно сложно.

Колли

Представители этой породы лают только по действительно важным поводам, в остальное время они предпочитают молчать. Колли – отличный выбор для семьи, поскольку эти собаки хорошо ладят с детьми.