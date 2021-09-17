Экс-депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко считает, что высокие рыночные цены на газ могут привести к развалу всей системы ЖКХ в стране, поэтому нынешний украинский лидер Владимир Зеленский якобы позавидует судьбе бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщает Деловая столица.

Об этом она заявила в эфире закрытого телеканала "Перший Незалежний", который связывают с нардепом от ОПЗЖ, кумом президента РФ Путина Виктором Медведчуком.

По словам Савченко, в стране якобы уже этой зимой сложится катастрофическая ситуация:

"Украина не сможет покупать газ по действующим рыночным ценам, несмотря на все клятвы Зеленского о том, что для внутренних потребителей стоимость голубого топлива повышать не будут".

Экс-нардеп уточнила, что в стране денег на покрытие разницы с рыночной ценой нет, и сравнила ситуацию с капканом.