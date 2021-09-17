Украина будет изготавливать оборудование для европейских электрокаров

Украина будет изготавливать батареи для производства электрокаров в Европе, сообщает УНИАН.

Об этом во время климатического пресс-завтрака сказал министр-советник Представительства ЕС в Украине Торстен Воллерт.

"Недавно мы подписали с премьер-министром господином Шмыгалем меморандум, который касается производства батарей для электрокаров, и мы хотим, чтобы Украина стала частью цепочки производства электрокаров во всей Европе" , - сказал он.

Воллерт добавил, что Европейский Союз рассчитывает, что на фоне плана борьбы с климатическими изменениями в Украине появятся новые отрасли экономики в Украине, которые будут интегрированы в европейскую экономику и будут более инновационными.

Также министр-советник отметил, что мировые автомобильные гиганты уже отказываются от производства авто на популярных ныне видах топлива и через 10 лет будут выпускать исключительно электрические машины.

Электротранспорт в Украине:

В июле парламент принял законы по стимулированию развития отрасли электрического транспорта, имеющие целью стимулирование развития производства в Украине электромобилей, зарядных устройств и комплектующих изделий к ним. Они вступают в силу с 1 января 2022 года.

В апреле "Укравтодор" и Европейский банк реконструкции и развития начали проект по развитию инфраструктуры для электротранспорта.