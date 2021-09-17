Лазерная коррекция зрения: основные противопоказания

Лазерная коррекция - наиболее эффективный и безопасный метод восстановления зрения. Вы получите возможность улучшить зрение и на долгие годы избавитесь от постоянного ношения очков и контактных линз, сообщает Країна здоров'я.

Такую операцию можно делать уже с 18-летнего возраста. Однако, в большинстве случаев стоит дождаться 21 лет. Это связано с тем, что только в этот период заканчивается формирование органов зрения.

Противопоказаниями для хирургического вмешательства выступают диабет, аутоиммунные, сосудистые и ревматические заболевания. К запретам относятся катаракта и глаукома в анамнезе.

Кроме того, существуют и временные ограничения в виде беременности. Однако, доказательной базы для такого противопоказания пока не обнаружено.