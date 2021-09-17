Электрический самолет Rolls-Royce совершил первый полет

Полностью электрический самолет Rolls-Royce под названием "Дух инноваций" (Spirit of Innovation) совершил свой первый полет, сообщает УНИАН.

Высокоскоростной самолет поднялся в небо 15 сентября в 14:56 по тихоокеанскому времени и пробыл в воздухе 15 минут, рассказали в пресс-службе Rolls-Royce. Самолет взлетел с территории Боскомб Даун Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что компания разрабатывает Spirit of Innovation как часть программы ускорения электрификации полетов (ACCEL).

"Первый полет Spirit of Innovation - это большое достижение для команды ACCEL и Rolls-Royce. Мы сосредоточены на достижении технологических прорывов, необходимых обществу для декарбонизации транспорта в воздухе, на земле и в море" , - заявил гендиректор компании Уоррен Ист.

На самолете установлен электрический двигатель мощностью 400 кВт (500+ л.с.) с наиболее энергоемким аккумулятором, который когда-либо создавался для самолета.

Теперь Rolls-Royce перейдет к более интенсивной фазе летных испытаний для сбора данных об электрической мощности и производительности системы двигателя самолета, а кульминацией станет попытка достичь скорости полета в 480 км/ч.

Как пишет New Atlas﻿, система состоит из аккумуляторной батареи, которая обеспечивает мощность в 536 л. с. при напряжении 750 В через электрическую трансмиссию и может достигать максимальной мощности 750 кВт (1000 л. с.) с радиатором охлаждения Active Thermal Management System.

Аккумуляторы работают от трех легких электронных двигателей YASA 750R, чтобы вращать тройку лопастей с электрическим приводом одного винта со скоростью 2400 об/мин, для более стабильного полета и энергоэффективности до 90 процентов. Кроме того, датчики контролируют работу от 20000 точек трансмиссии.

Компания Rolls-Royce: что известно

Rolls-Royce - британский производитель оборудования для авиации, судов и энергетики, а также автомобилей. В частности, компания изготавливает двигатели для самолетов, в частности - Boeing.

Rolls-Royce получает от авиакомпаний выплаты за количество часов, которые налетают производимые компанией двигатели. Поскольку в 2020 году из-за пандемии авиапассажирских перелетов было мало, поступления оказались крайне низкими. Компании пришлось пойти на сокращение 9 тыс. рабочих мест и привлечь дополнительное финансирование в объеме £5,3 млрд.