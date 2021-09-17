Полиция проверяет информацию о массовом "минировании" на Луганщине
Правоохранители проверяют информацию о массовом минировании АЗС и супермаркетов на Луганщине.
Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Луганщины Татьяна Погукай.
"Сегодня, 17 сентября, в 11.42 в полицию поступила анонимная информация о заминировании объектов промышленности, автозаправочных станций и супермаркетов с определенными требованиями. Немедленно развернута работа ситуационного центра, который возглавляет начальник ГУНП", - написала она.
Личный состав ГУНП, Северодонецкой и Старобельской полиции поднят по тревоге, мобильные экипажи, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и бойцы спецподразделений вместе с работниками ГСЧС, СБУ и других силовых ведомств отрабатывают все объекты.
"Сейчас, часть объектов уже отработана, опасных предметов не обнаружено", - отметила Татьяна Погукай.
Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.