Комитет Рады утвердил законопроект об олигархах

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности в пятницу, 17 сентября, поддержал законопроект об олигархах №5599 ко второму чтению, сообщает Корреспондент.

Об этом сообщает глава фракции Голос Ярослав Железняк. По голосам комитета: 10 - за, 1 - против (Сергей Рахманин), 0 - воздержалось. По его словам, из 1271 поправки к законопроекту учтено всего 13.

"Плохо, что в решении Комитета записано Раде рассматривать закон по новой спецпроцедуре. Т.е. без права депутатов поставить свои правки в зале. Это будет грубейшее нарушение регламента" , - пишет нардеп.

Кроме того, он сообщил, какие изменения внесли в законопроект ко второму чтению: