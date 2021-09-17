Комитет Рады утвердил законопроект об олигархах

Комитет Рады утвердил законопроект об олигархах
Фото: sluga-narodu.com

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности в пятницу, 17 сентября, поддержал законопроект об олигархах №5599 ко второму чтению, сообщает Корреспондент.

Об этом сообщает глава фракции Голос Ярослав Железняк. По голосам комитета: 10 - за, 1 - против (Сергей Рахманин), 0 - воздержалось.  По его словам, из 1271 поправки к законопроекту учтено всего 13.  

"Плохо, что в решении Комитета записано Раде рассматривать закон по новой спецпроцедуре. Т.е. без права депутатов поставить свои правки в зале. Это будет грубейшее нарушение регламента", - пишет нардеп. 

Кроме того, он сообщил, какие изменения внесли в законопроект ко второму чтению:

  • Кроме олигархов будет теперь еще и "представитель олигарха". Правда, кроме определения, о нем ничего больше не написано);
  • Значительно  расширен термин "участие в политической жизни". Теперь, кроме непосредственного финансирования, добавили очень много других критериев. В теории и доставка воды может попасть под новые критерии. Если, конечно, будущие олигархи таким бизнесом владеют);
  • СНБО остается. Но теперь будут вызывать олигарха на ковер, чтобы признать олигархом. А он может оправдываться;
  • В реестре олигархов будут теперь и сами олигархи, и их бизнес, и партии, на которые они имеют "значительное влияние";
  • Олигархи не смогут финансировать политическую агитацию и митинги;
  • Теперь не только совместный поход, например, на футбол, но и телефонный разговор будет считаться контактом с олигархом;
  • Декларировать встречи с олигархом теперь должны и руководители госкомпаний, и даже патронатная служба Офиса президента и Рады;
  • Расширен перечень чиновников, кого уволят, если вовремя не сообщат про контакт с олигархами;
  • Убрали жестокое наказание для олигарха – обязательство подавать электронную декларацию. Правда, скорее всего, это очередная техническая ошибка, которой кишит текст ко второму чтению;
  • Уточнили, когда же после вступления закона в силу надо сообщить о первом опыте контакта с олигархом (через 14 дней).
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