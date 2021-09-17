Украинцы считают налоговую систему несправедливой

Украинцы считают несправедливой налоговую систему в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research, сообщает Украина 24.

В частности, более половины (71%) жителей украинских городов считают налоговую систему несправедливой. Относительно того, платит ли большинство украинцев налоги, 47% респондентов считают, что налоги уплачиваются большинством украинцев не в полном объеме, 28% - не платятся вообще, а 13% - выплачиваются в полном объеме.

Что касается сферы, которая наиболее наполняет госбюджет Украины, опрошенные чаще всего выделяли тяжелую промышленность (27%) и налоги на доходы физических лиц (20%).

Большинство респондентов считают, что принятие законопроекта о повышении налогов для бизнеса, будет иметь в основном следующие негативные последствия: бизнес будет вынужден перейти в тень (56%), меньшее количество людей будет иметь желание начать собственный бизнес (46%), бизнес будет вынужден сократить количество рабочих мест (39%). О таких положительных последствиях от повышения налогов для бизнеса, как увеличение размера поступлений в государственный бюджет и улучшение экономической ситуации в стране говорят менее 15% аудитории.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus показывает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения опроса: 15 сентября 2021 года. Размер выборки: 1000 респондентов.