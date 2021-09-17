В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в школе

Полиция задержала мужчину, который зашел с гранатой в продуктовый ларек во дворе на Академика Королева, 96 и угрожал устроить взрыв, сообщает Думская.

Как сообщили в патрульной полиции, гранату осмотрели взрывотехники – она оказалась учебной.

По данным очевидцев, до этого фигурант кричал, что собирается подорвать находящуюся неподалеку 86-ю школу. Что стало причиной такого его поведения – пока не ясно.

«Мужчину что-то не устраивало в жизни. Сейчас с ним общаются следователи», — прокомментировали в патрульной полиции.

По словам директора городского департамента образования и науки Елены Буйневич, мужчина с гранатой сначала пришел на стадион 86-й школы, где проходил олимпийский урок, и угрожал детям устроить взрыв. Полицию вызвал один из находившихся на спортивном мероприятии учителей.