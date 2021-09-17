"Пусть Разумкову дудят": Коломойскому не понравились дети Арахамии

Олигарх Игорь Коломойский подтвердил слова председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии о том, что на футбольном матче "Динамо" — "Бенфика" в Киеве они обменялись шутками о законе об олигархах, сообщает Деловая столица.

"Он уже журналистам сказал о шутках, так я дополню. Он не сидел в вип-ложе, а был рядом. Он пришел на стадион со своей семьей, а детям накупил дудки. Эти его дети в те дудки громко свистели. Я ему начал специально громко кричать: "Давид, это твои дети?". Он мне кричит: "да". Я его спрашиваю: "ты зачем им дудки купил?". Он мне в ответ кричит: "потому что они просили". Я ему крикнул: "так возьми своих детей в парламент, пусть Разумкову дудят". Я еще ему сказал: готовься декларацию подавать" , — сказал олигарх.

Как сообщалось, на футбольном матче Лиги чемпионов "Динамо" — "Бенфика", который прошел в Киеве 14 сентября, было много чиновников и, по данным источников издания, они вели переговоры в VIP-ложе.

Один источник УП сообщил, что министр развития общин и территорий Алексей Чернышев имел беседу с Игорем Коломойским. ZN.ua сообщает, что эта закрытая беседа продолжалась 30 минут.

Два источника "Украинской правды" говорят, что Давид Арахамия на футболе договаривался о голосах для отставки Дмитрия Разумкова.

Напомним, Арахамия заверил журналистов, что на футбольном матче с Коломойским "обменялся шутками о деолигархическом законе", а также опроверг переговоры об отставке Разумкова.