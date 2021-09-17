Сильное похолодание и грозы: погода на выходных 18-19 сентября

Ближайшие выходные в Украине выдадутся истинно осенними: придет не только похолодание, но и дожди с грозами. Лишь паре областей удастся сохранить сухую и солнечную погоду﻿.

В субботу, 18 сентября, самая низкая температура будет по-прежнему на севере страны, а также в западных Волынской и Львовской областях – 14-17°С днем и 10-14°С ночью. Чуть выше будет температура в остальных западных, а также в Харьковской и центральных областях – 16-21°С днем и 11-16°С ночью. В целом же на востоке, как и на юге, будет еще сохраняться тепло – обещают 20-22°С днем и от 6 на востоке до 18°С на юге ночью. А вот в Николаевской области и в Крыму будет и вовсе 21-23°С днем и 14-17°С ночью – самые высокие показатели по стране.

Дожди в субботу ожидаются практически по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей. При чем на севере, в большинстве центральных, практически во всех южных областях, кроме Запорожской, а также в Крыму дожди будут с грозами. Также 18 сентября по всей стране ожидается сильный ветер. В центре, на юге и на севере – около 14-25 км/час в среднем, местами шквалы до 29 км/час. На востоке и в Крыму – 11-18 км/час в среднем, местами шквалы до 22 км/час. На западе ожидается самый сильный ветер – 18-29 км/час.

В воскресенье, 19 сентября, на запад Украины придет сильное похолодание – до 7-14°С днем и 5-11°С ночью. В северных, а также в Киевской, Житомирской и Винницкой областях будет потеплее – 12-16°С днем и 7-11°С ночью. В остальных центральных, а также в Луганской области показатели будут чуть выше – 16-21°С днем и 7-12°С ночью. В целом же на востоке, как и на юге, а также в Крыму будет еще сохраняться тепло – 18-22°С днем и 9-16°С ночью. А вот рекордсменом по теплу в воскресенье окажется Херсонская область – там ожидается 21-23°С днем и 12-14°С ночью.

Дожди в воскресенье, опять же, ожидаются практически по всей стране, кроме Черниговской, Херсонской и Запорожской областей. А вот на востоке, в Крыму, а также в Киевской, Житомирской, Черкасской, Одесской и Сумской областях дожди будут с грозами. На основной части страны ожидается ветер 11-18 км/час в среднем. В Луганской области и в Крыму возможны шквалы до 22 км/час, на юге – до 25 км/час. На севере и на западе дуть будет посильнее – 14-22 км/час в среднем, в Черниговской области возможны шквалы до 25 км/час.

18 сентября ночью в западных, северных и Черкасской областях, днем в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидаются значительные дожди. Также 18 сентября в восточных и в Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 18-19 сентября ожидается температура от 9 до 19°С в течении дня, ветер 11-22 км/час в среднем и дожди.